Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|580,614292
|0,82
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,059649
|0,12
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,599765
|0,12
|Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,584660
|0,10
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,065559
|0,10
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027767
|0,40
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,025761
|0,03
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,081416
|0,67
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,088481
|0,14
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,040224
|0,02
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,061706
|0,65
|Azimut Portföy İA Serbest Özel Fon
|2,330860
|0,34
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,019520
|0,22
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,007850
|0,22
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|2,006227
|0,18
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,041198
|0,43
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,281498
|0,42
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,213694
|0,40
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,017576
|0,08
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,013165
|0,08
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|27,311975
|1,34
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,587697
|0,52
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,043153
|0,52
|İş Portföy Altın Fonu
|0,033561
|0,50
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,025383
|0,48
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,056375
|0,08
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,643044
|0,08
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,027806
|0,08
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,059882
|0,08
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021685
|0,08