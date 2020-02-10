Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 580,614292 0,82 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,059649 0,12 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,599765 0,12 Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,584660 0,10 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,065559 0,10 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027767 0,40 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,025761 0,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,081416 0,67 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,088481 0,14 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,040224 0,02 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Qinvest Portföy Değ. Fon 0,061706 0,65 Azimut Portföy İA Serbest Özel Fon 2,330860 0,34 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,019520 0,22 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007850 0,22 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 2,006227 0,18 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,041198 0,43 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,281498 0,42 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,213694 0,40 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,017576 0,08 Global Md Portföy Katılım Fonu 1,013165 0,08 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 27,311975 1,34 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,587697 0,52 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,043153 0,52 İş Portföy Altın Fonu 0,033561 0,50 Fiba Portföy Altın Fonu 0,025383 0,48 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056375 0,08 Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,643044 0,08 Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,027806 0,08 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,059882 0,08 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021685 0,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)