Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 580,614292 0,82
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,059649 0,12
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,599765 0,12
Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,584660 0,10
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,065559 0,10
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027767 0,40
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,025761 0,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,081416 0,67
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,088481 0,14
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,040224 0,02
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Qinvest Portföy Değ. Fon 0,061706 0,65
Azimut Portföy İA Serbest Özel Fon 2,330860 0,34
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,019520 0,22
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007850 0,22
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 2,006227 0,18
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,041198 0,43
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,281498 0,42
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,213694 0,40
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,017576 0,08
Global Md Portföy Katılım Fonu 1,013165 0,08
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 27,311975 1,34
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,587697 0,52
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,043153 0,52
İş Portföy Altın Fonu 0,033561 0,50
Fiba Portföy Altın Fonu 0,025383 0,48
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056375 0,08
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,643044 0,08
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,027806 0,08
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,059882 0,08
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021685 0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:29 Kaynak: AA
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