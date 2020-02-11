Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,065756 0,30
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,605319 0,21
TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 168,920986 0,14
Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,023341 0,11
Azimut PYŞ Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,130545 0,07
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,061749 0,63
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032746 0,41
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,025843 0,32
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,722108 0,25
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027831 0,23
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,047607 1,56
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 85,801379 1,38
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,073774 1,04
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,083511 0,69
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028803 0,45
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ünlü Portföy İki. Değ. Fon 0,035320 0,15
TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,055609 0,09
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,025167 0,05
TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,041777 0,04
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,080798 0,04
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,289553 0,63
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,041449 0,61
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,220661 0,57
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024157 0,22
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,509621 0,03
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Deniz Port. Altın Fonu 0,037513 0,64
TEB Portföy Altın Fonu 0,073380 0,64
Fiba Portföy Altın Fonu 0,025542 0,63
Ak Portföy Altın Fonu 0,069361 0,61
HSBC Portföy Altın Fonu 2,608270 0,61
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,581450 0,03
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021691 0,03
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,835275 0,03
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,059898 0,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056390 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:32 Kaynak: AA
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