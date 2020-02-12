Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030729 1,46 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030729 1,46
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,051972 1,05
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,178172 0,96
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,219818 0,82
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,190200 0,75
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013715 1,40
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,758197 1,33
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021194 1,14
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,735118 0,95
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032968 0,68
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,081005 2,20
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029364 1,95
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,086365 1,69
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 41,286841 1,34
Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,174300 1,32
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050941 1,12
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,083585 0,99
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,312273 0,98
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,871486 0,91
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,301143 0,67
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,506399 1,74
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,880983 1,13
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,118872 0,51
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024271 0,47
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,568704 0,43
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Deniz Port. Altın Fonu 0,037633 0,32
TEB Portföy Altın Fonu 0,073607 0,31
Ak Portföy Altın Fonu 0,069572 0,30
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,030020 0,30
Garanti Portföy Altın Fonu 0,085533 0,30
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021697 0,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056405 0,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,756808 0,03
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,027820 0,03
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,059913 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Amerikan Doları, Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:58 Kaynak: AA
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