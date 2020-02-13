Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri (%) Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 582,319521 0,80 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri (%)
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 582,319521 0,80
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030893 0,53
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,052153 0,35
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,197308 0,32
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,178693 0,29
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014078 2,65
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021351 0,74
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,864609 0,23
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,764305 0,22
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,733031 0,22
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,084012 3,71
Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF) 1,571798 1,37
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,048687 1,18
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 69,201132 1,16
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,083587 1,06
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,332670 1,55
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 2,015668 1,00
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,536028 0,82
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,036648 0,73
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,051299 0,70
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,906527 1,36
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,511560 0,34
Global Md Portföy Katılım Fonu 1,015263 0,21
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,036855 0,07
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,020005 0,06
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 27,245868 0,26
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,820348 0,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056420 0,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,757262 0,03
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,059928 0,03
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,581705 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:12 Kaynak: AA
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