Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,066352 0,44
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,636339 0,40
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,046059 0,33
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,241496 0,33
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,976975 0,26
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021521 0,80
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,028096 0,79
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014173 0,67
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,026087 0,32
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,497615 0,27
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 69,903646 1,02
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,130126 0,99
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 12,887617 0,87
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034635 0,61
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027957 0,58
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,204282 0,94
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,121154 0,44
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,303163 0,40
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,036784 0,37
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,148971 0,35
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,921942 0,81
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,522778 0,74
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,445197 0,66
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,041807 0,65
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,300250 0,62
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,577496 1,24
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,043784 0,69
Fiba Portföy Altın Fonu 0,025764 0,68
TEB Portföy Altın Fonu 0,074035 0,67
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,030194 0,67
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021575 0,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056435 0,03
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,581856 0,03
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 5,839622 0,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,757704 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:22 Kaynak: AA
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