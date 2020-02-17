Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

12 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,031045 0,61 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,031045 0,61
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,052416 0,43
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,179590 0,41
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,209209 0,38
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,060324 0,36
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014305 0,93
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,028188 0,33
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021584 0,29
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,062418 0,12
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,541866 0,11
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048250 0,59
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,910878 0,53
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,066143 0,41
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,087471 0,39
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,180393 0,39
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,346538 0,99
Qinvest Portföy Değ. Fon 0,061992 0,43
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,084234 0,41
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,460540 0,34
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 2,024031 0,28
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,041877 0,17
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,302273 0,16
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,232417 0,15
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,447055 0,13
Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,546519 0,08
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 27,490071 0,23
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,620820 0,19
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,043857 0,17
İş Portföy Altın Fonu 0,034080 0,16
Garanti Portföy Altın Fonu 0,086158 0,16
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,821214 0,09
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021724 0,08
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,759051 0,08
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056478 0,08
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,029702 0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Amerikan Doları, Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:42 Kaynak: AA
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