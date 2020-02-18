Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042224 0,07 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,891070 0,07 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 581,822766 0,06 Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu 0,067756 0,05 Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,024972 0,04 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,742541 0,11 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,774060 0,06 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,351705 0,06 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,738365 0,05 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,884440 0,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,619492 1,05 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,088112 0,73 TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,112379 0,73 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,066616 0,72 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,945624 0,71 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Qinvest Portföy Değ. Fon 0,062237 0,40 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,213955 0,34 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007862 0,33 Global Md Portföy İki. Değ. Fonu 0,022922 0,32 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,872893 0,30 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,530004 0,46 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,921417 0,05 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,020025 0,04 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,027519 0,03 Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,512294 0,03 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,653526 0,14 QNB Finans Portföy Altın BYF 27,501373 0,04 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021595 0,03 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,582431 0,03 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056493 0,03 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,759498 0,03 Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,027858 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)