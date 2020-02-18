Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,042224
|0,07
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,891070
|0,07
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|581,822766
|0,06
|Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,067756
|0,05
|Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,024972
|0,04
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,742541
|0,11
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,774060
|0,06
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,351705
|0,06
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,738365
|0,05
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,884440
|0,03
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,619492
|1,05
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,088112
|0,73
|TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,112379
|0,73
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,066616
|0,72
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,945624
|0,71
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,062237
|0,40
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,213955
|0,34
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,007862
|0,33
|Global Md Portföy İki. Değ. Fonu
|0,022922
|0,32
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,872893
|0,30
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,530004
|0,46
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,921417
|0,05
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,020025
|0,04
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,027519
|0,03
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,512294
|0,03
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,653526
|0,14
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|27,501373
|0,04
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,021595
|0,03
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,582431
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,056493
|0,03
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,759498
|0,03
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,027858
|0,03