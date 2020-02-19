Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,066683 0,58 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,215664 0,48 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,052575 0,44 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,039562 0,44 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,031166 0,42 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,028389 0,86 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014341 0,45 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,026164 0,33 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,062495 0,31 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,033106 0,20 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,048861 0,45 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 87,595361 0,10 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,040303 0,08 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,084593 0,42 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,089630 0,21 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,461759 0,13 Azimut Portföy İA Serbest Özel Fon 2,353618 0,11 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,041916 0,10 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,042254 1,09 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,243078 1,05 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,313353 1,04 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024424 0,35 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,574884 0,35 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,026106 1,39 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,923403 1,19 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,044275 1,15 Deniz Port. Altın Fonu 0,038256 1,14 TEB Portföy Altın Fonu 0,074830 1,13 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,582588 0,03 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056508 0,03 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,759948 0,03 Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,644494 0,03 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,034211 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)