Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 585,085004 0,33 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,060448 0,21 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,572601 0,13 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,047640 0,11 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,242970 0,11 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014639 2,08 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021810 1,19 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,028725 1,18 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,783126 0,65 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,891928 0,37 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,049516 1,34 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 88,692837 1,25 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029480 0,97 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,046653 0,60 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,075452 0,52 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,353358 1,50 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,120844 0,28 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,439497 0,26 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 2,024385 0,24 İş Portföy İki. Değ. Fon 9,174401 0,17 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,323840 0,80 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,042591 0,80 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,252613 0,77 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,439901 0,08 Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,780025 0,04 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 23,337701 1,81 QNB Finans Portföy Altın BYF 28,040955 1,18 Fiba Portföy Altın Fonu 0,026337 0,88 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,044662 0,87 TEB Portföy Altın Fonu 0,075446 0,82 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021740 0,03 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,084101 0,03 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056523 0,03 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,821794 0,03 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,760403 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)