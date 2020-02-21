Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,060743 0,49 İstanbul Portföy Yab.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,060743 0,49
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,039782 0,47
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,657282 0,44
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,066922 0,35
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 586,437406 0,23
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029030 1,06
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014772 0,91
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021953 0,66
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,026272 0,29
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,062827 0,28
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,040500 0,68
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,086633 0,37
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,075515 0,08
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,363831 0,77
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,093425 0,22
Qinvest Portföy Değ. Fon 0,062229 0,08
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,025237 0,06
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,019607 0,05
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,042968 0,89
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,263420 0,86
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,335142 0,85
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024528 0,58
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,580480 0,31
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 23,605340 1,15
QNB Finans Portföy Altın BYF 28,352813 1,11
Fiba Portföy Altın Fonu 0,026592 0,97
TEB Portföy Altın Fonu 0,076170 0,96
Deniz Port. Altın Fonu 0,038933 0,96
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056539 0,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,760864 0,03
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 118,856930 0,03
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,038834 0,03
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,644822 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:02 Kaynak: AA
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