Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

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Bakan Soylu, otobüs firmalarını uyardı: Ya kurala uyarlar ya da 3 ayda bir güvensiz otobüs şirketlerini açıklarız