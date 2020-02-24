Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030943 1,01 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,052415 0,57 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,067261 0,51 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,179377 0,50 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,234526 0,49 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029541 1,76 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,743549 0,54 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,869837 0,49 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,026371 0,38 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,544048 0,30 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,081220 3,20 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 12,272266 1,86 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,543464 1,84 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,498132 1,62 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,063707 1,61 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,110574 3,07 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007823 1,26 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,827102 0,86 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,090226 0,86 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,446890 0,79 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,442580 2,39 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,410062 1,72 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,883964 1,71 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,043546 1,35 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,351950 1,26 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 28,906521 1,95 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 23,936201 1,40 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,045708 1,38 TEB Portföy Altın Fonu 0,077184 1,33 HSBC Portföy Altın Fonu 2,740799 1,30 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,085288 0,09 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056586 0,08 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021763 0,08 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,046271 0,08 QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 118,953182 0,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)