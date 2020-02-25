Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

12 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,067831 0,85 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,067831 0,85
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 589,987388 0,40
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,046586 0,34
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 7,044852 0,28
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,219176 0,28
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030428 3,00
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,026423 0,20
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,546168 0,14
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,870590 0,04
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,155622 0,97
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,081690 0,58
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 2,044101 0,69
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032033 0,33
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,098468 0,29
Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,060715 0,29
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,468704 0,28
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,044962 3,25
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,319267 3,19
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,393317 3,06
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,406238 0,55
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024629 0,50
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,047233 3,34
Fiba Portföy Altın Fonu 0,027821 3,33
TEB Portföy Altın Fonu 0,079752 3,33
Garanti Portföy Altın Fonu 0,092400 3,31
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,032460 3,29
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,583480 0,03
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,027909 0,03
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021769 0,03
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,060111 0,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,762752 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gecikilen her ay için araç muayene ücreti yüzde 5 fazlası ile alınıyor
Galatasaray'ın eski Başkanı Ünal Aysal'ın enerji şirketi iflas etti THY, koronavirüs nedeniyle Çin ve İran uçuşlarını durdurdu Son dakika: SGK'dan emekli maaşlarında kesinti iddialarına yalanlama

Son Dakika Haberleri
14:36 Operanın görünmez kahramanları 'siyah giyen adamlar'
14:23 Bomba iddia: Ünlü oyuncu Jackie Chan koronavirüsten karantinaya alındı
14:11 Demet Akalın: Okan ile ayrı odalarda yatıyoruz
13:58 Demet Akalın'dan Okan Kurt itirafı: 13 aydır yalnız yatıyorum
13:41 'Bir Türk Masalı' filmi ekibine anlamlı ödül

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 14:55:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]