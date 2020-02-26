Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 590,268227 0,05 Gedik Portföy Borç. Araç.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 590,268227 0,05
Gedik Portföy Borç. Araç. Fonu 0,017993 0,04
Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,021452 0,04
Ata Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,022478 0,04
TEB Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 6,430012 0,04
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,083469 2,18
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034086 0,62
QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,552459 0,46
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,084810 0,40
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 12,183658 0,18
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,317382 0,81
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032178 0,45
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,108702 0,22
HSBC Portföy Değ. Fon 103,341988 0,15
Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon 1,443805 0,12
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,440288 0,49
Oyak Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,338265 0,02
Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,258944 0,02
Ziraat Port. Halk Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,413591 0,01
Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,519141 0,01
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,822896 0,03
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,085870 0,03
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021633 0,03
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,583636 0,03
Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 66,541015 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sultangazi'de ortalığı savaş alanına çeviren sürücüyü vatandaşlar linç etmek istedi
İşverene verilecek asgari ücret desteğinin ayrıntıları belli oldu Koronavirüs için tulum üreten tekstil firması siparişlere yetişemiyor Altının kilogramı 325 bin 550 liraya geriledi

Son Dakika Haberleri
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 21:22:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]