Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 590,268227 0,05 Gedik Portföy Borç. Araç. Fonu 0,017993 0,04 Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,021452 0,04 Ata Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,022478 0,04 TEB Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 6,430012 0,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,083469 2,18 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034086 0,62 QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,552459 0,46 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,084810 0,40 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 12,183658 0,18 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,317382 0,81 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032178 0,45 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,108702 0,22 HSBC Portföy Değ. Fon 103,341988 0,15 Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon 1,443805 0,12 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,440288 0,49 Oyak Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,338265 0,02 Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,258944 0,02 Ziraat Port. Halk Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,413591 0,01 Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,519141 0,01 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,822896 0,03 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,085870 0,03 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021633 0,03 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,583636 0,03 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 66,541015 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)