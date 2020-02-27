Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 592,543114 0,39
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,046489 0,24
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 7,031361 0,23
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,283888 0,22
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,229016 0,20
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,033014 0,43
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,062306 0,35
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,026365 0,30
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,675268 0,29
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,866592 0,28
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033650 1,22
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,021415 1,11
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,187112 1,11
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,023264 1,03
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,066471 1,01
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,812721 0,64
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,295016 0,54
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,119766 0,47
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,027776 0,30
İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon 0,187948 0,25
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,884007 1,18
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,415867 0,67
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,302589 0,41
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,379365 0,38
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,408921 0,34
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Deniz Port. Altın Fonu 0,040218 0,45
Garanti Portföy Altın Fonu 0,091246 0,44
TEB Portföy Altın Fonu 0,078613 0,44
Ak Portföy Altın Fonu 0,074199 0,44
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,032010 0,43
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021780 0,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056631 0,03
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,823110 0,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,763670 0,03
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,086147 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:50 Kaynak: AA
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