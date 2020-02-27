Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|592,543114
|0,39
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,046489
|0,24
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|7,031361
|0,23
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|7,283888
|0,22
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,229016
|0,20
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,033014
|0,43
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,062306
|0,35
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,026365
|0,30
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,675268
|0,29
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,866592
|0,28
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,033650
|1,22
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,021415
|1,11
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,187112
|1,11
|Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu
|0,023264
|1,03
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,066471
|1,01
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,812721
|0,64
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,295016
|0,54
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,119766
|0,47
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,027776
|0,30
|İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon
|0,187948
|0,25
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,884007
|1,18
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,415867
|0,67
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,302589
|0,41
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,379365
|0,38
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,408921
|0,34
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,040218
|0,45
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,091246
|0,44
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,078613
|0,44
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,074199
|0,44
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,032010
|0,43
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021780
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,056631
|0,03
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,823110
|0,03
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,763670
|0,03
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,086147
|0,03