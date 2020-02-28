Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,067942 0,25 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 593,977108 0,24 Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,025047 0,06 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,025209 0,04 Fiba Port. Şekerbank Kısa Vadeli Borç. Araç. 0,020808 0,04 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029905 1,30 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,099601 0,19 HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,025271 0,15 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,019669 0,12 İş Portföy Bir. Değ. Fon 81,404077 0,07 Ünlü Portföy İki. Değ. Fon 0,035501 0,05 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,306019 0,26 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,382255 0,21 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,413617 0,19 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,043623 0,13 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018453 0,04 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 29,333007 1,52 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,046724 0,67 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 23,336251 0,64 Fiba Portföy Altın Fonu 0,027524 0,34 HSBC Portföy Altın Fonu 2,800674 0,31 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,086441 0,03 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,060157 0,03 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056646 0,03 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,583932 0,03 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,764117 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)