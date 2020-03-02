Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 599,840798 0,99
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,068367 0,63
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,039743 0,35
Yapı Kredi Port. Çlşn. Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. F 0,020972 0,19
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,025244 0,14
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,062556 1,15
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032959 0,72
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,026355 0,29
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 79,656201 1,57
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,044768 1,51
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,067615 0,47
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,144796 0,20
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032282 0,48
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,104383 0,43
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,108976 0,38
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,019719 0,25
Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,060645 0,17
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024584 0,77
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,420592 0,29
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,133863 0,23
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018474 0,11
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,673931 0,10
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056691 0,08
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 5,864502 0,08
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,027952 0,08
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021802 0,08
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,060203 0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk SİHA'larının başarısı dünya basınında geniş yankı buldu
Altının kilogramı 322 bin liraya geriledi Kanal İstanbul için ilk ihale 26 Mart'ta yapılacak 33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi 15 Mart'ta Çırağan Sarayı'nda toplanacak

Son Dakika Haberleri
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 21:11:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]