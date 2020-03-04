Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

7 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030577 2,21 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030577 2,21
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,052349 1,32
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,178279 1,29
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,228727 1,08
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,559697 0,96
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021245 1,47
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,623538 1,12
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,852337 0,73
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,539673 0,57
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,676293 0,48
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053996 5,80
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105264 5,71
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,083734 4,55
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,767537 4,35
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,439619 4,11
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,977641 2,35
Ziraat Portföy İki. Değ. Fon 84,825412 2,13
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,287247 2,11
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,518209 2,09
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,266971 2,07
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,385410 2,13
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,848526 2,12
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,409739 1,79
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,828675 0,25
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,515116 0,03
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,087897 0,03
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,824354 0,03
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021671 0,03
Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 66,656084 0,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,766519 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Amerikan Doları, Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:48 Kaynak: AA
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