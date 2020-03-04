Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030577 2,21 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,052349 1,32 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,178279 1,29 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,228727 1,08 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,559697 0,96 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021245 1,47 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,623538 1,12 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,852337 0,73 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,539673 0,57 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,676293 0,48 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053996 5,80 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105264 5,71 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,083734 4,55 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,767537 4,35 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,439619 4,11 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,977641 2,35 Ziraat Portföy İki. Değ. Fon 84,825412 2,13 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,287247 2,11 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,518209 2,09 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,266971 2,07 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,385410 2,13 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,848526 2,12 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,409739 1,79 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,828675 0,25 Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,515116 0,03 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,087897 0,03 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,824354 0,03 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021671 0,03 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 66,656084 0,03 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,766519 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)