Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,230351 0,94 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,575933 0,90 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,811452 0,72 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,244843 0,39 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 20,755620 0,34 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029409 0,70 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,856563 0,28 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,336361 0,06 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,038443 1,40 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,082834 1,36 Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF) 1,523639 1,34 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,020427 1,12 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,132360 1,09 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007644 0,82 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,287410 0,55 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,088043 0,52 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,020294 0,51 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,762475 0,43 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,853664 1,87 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,370062 0,69 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,402112 0,68 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,829586 0,31 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,017666 0,08 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 29,088474 1,34 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,262008 1,23 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,088593 0,03 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,824875 0,03 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,584982 0,03 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,767554 0,03 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056753 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)