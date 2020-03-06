Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,230351 0,94 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,575933 0,90 Deniz Port.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,230351 0,94
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,575933 0,90
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,811452 0,72
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,244843 0,39
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 20,755620 0,34
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029409 0,70
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,856563 0,28
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,336361 0,06
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,038443 1,40
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,082834 1,36
Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF) 1,523639 1,34
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,020427 1,12
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,132360 1,09
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007644 0,82
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,287410 0,55
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,088043 0,52
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,020294 0,51
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,762475 0,43
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,853664 1,87
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,370062 0,69
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,402112 0,68
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,829586 0,31
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,017666 0,08
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 29,088474 1,34
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,262008 1,23
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,088593 0,03
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,824875 0,03
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,584982 0,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,767554 0,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056753 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:14 Kaynak: AA
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