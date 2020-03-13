Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 605,238218 1,64
Fiba Port. Şekerbank Kısa Vadeli Borç. Araç. 0,020889 0,04
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,025321 0,04
Fiba Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,017617 0,03
Ata Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,022578 0,03
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 1,537713 0,19
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,025350 0,17
Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,060309 0,11
Actus Portföy 2020 Yatırım Dön. Değ. Fon 1,681840 0,03
TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,056205 0,03
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024040 0,68
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,573046 0,28
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,398051 0,22
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,120893 0,19
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,674755 0,10
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,770926 0,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056861 0,03
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,090552 0,03
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,060373 0,03
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,586049 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:42 Kaynak: AA
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