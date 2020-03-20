Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

7 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 628,191248 0,92
Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,605517 0,03
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,025388 0,03
OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu 1,299645 0,03
İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,068532 0,03
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007868 8,63
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,186764 3,98
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,059568 1,77
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,025004 1,24
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,500369 0,05
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,039777 3,33
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 69,932587 3,07
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,034814 2,21
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,024161 1,99
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,057604 1,83
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Aura Portföy İki. Değ. Fon 1,743855 0,45
Aura Portföy Değ. Fon 0,641049 0,29
Qinvest Portföy Değ. Fon 0,061510 0,21
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,019676 0,16
TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,041340 0,14
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,595249 0,61
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024138 0,31
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,011462 0,29
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,028224 0,14
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018522 0,05
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 16,507653 0,98
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056964 0,02
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 70,944383 0,02
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,103527 0,02
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,060478 0,02
Deniz Port. Para Piyasası Fonu 0,976325 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:48 Kaynak: AA

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