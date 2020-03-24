Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

7 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,068110 1,36 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,068110 1,36
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 6,229734 1,16
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,079406 0,85
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 633,608568 0,84
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,785545 0,77
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,028353 2,67
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,025462 1,67
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,060145 1,45
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029787 1,44
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,331106 0,30
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,055115 3,14
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,039903 2,64
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,898715 2,50
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 12,638449 0,51
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006580 1,25
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,020723 0,75
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,079451 0,68
İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,380778 0,62
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,138886 0,60
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,619897 2,06
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,425012 1,47
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024322 1,06
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,125177 1,03
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,042463 0,83
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 29,015400 3,21
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,862388 2,21
HSBC Portföy Altın Fonu 2,709591 1,02
Fiba Portföy Altın Fonu 0,026649 0,97
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,045226 0,91
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,587626 0,03
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,093286 0,03
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,028103 0,02
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 5,896310 0,02
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057021 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:52 Kaynak: AA

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