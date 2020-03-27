Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,053631 4,84 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,158720 3,08 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,068952 2,03 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,028926 2,02 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031391 2,00 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,339706 3,68 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,062579 2,91 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031452 2,88 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030307 2,41 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,567081 2,12 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062362 7,01 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 76,573018 6,48 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,043952 5,88 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,066811 5,28 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,072622 5,23 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,574275 3,61 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,041160 2,20 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,253960 1,89 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007057 1,85 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,050145 1,77 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,180035 3,09 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,166651 2,75 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,547399 2,23 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,044862 1,36 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,411587 1,32 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Deniz Port. Altın Fonu 0,041291 1,40 TEB Portföy Altın Fonu 0,080672 1,40 Garanti Portföy Altın Fonu 0,093826 1,40 Ak Portföy Altın Fonu 0,076074 1,38 Fiba Portföy Altın Fonu 0,028275 1,37 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,028128 0,04 Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,650579 0,03 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,297117 0,03 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021939 0,03 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 2,214974 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)