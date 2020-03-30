Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,196920 1,77 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 619,476177 0,82 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,558007 0,43 Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,019132 0,36 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,223804 0,35 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,033773 2,53 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073419 0,70 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,035430 1,81 Aura Portföy Değ. Fon 0,659369 0,74 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,062225 0,42 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,019774 0,19 TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon 5,124489 0,09 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,044980 0,26 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,415081 0,25 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,343017 0,25 İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,037075 0,10 Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,792526 0,09 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,080882 0,26 Garanti Portföy Altın Fonu 0,094066 0,26 Deniz Port. Altın Fonu 0,041396 0,25 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,047968 0,25 Ak Portföy Altın Fonu 0,076265 0,25 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,094900 0,08 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057103 0,07 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,778144 0,07 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,124936 0,07 Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,651030 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)