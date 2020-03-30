Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,196920
|1,77
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|619,476177
|0,82
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,558007
|0,43
|Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,019132
|0,36
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,223804
|0,35
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,033773
|2,53
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,073419
|0,70
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,035430
|1,81
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,659369
|0,74
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,062225
|0,42
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,019774
|0,19
|TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon
|5,124489
|0,09
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,044980
|0,26
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,415081
|0,25
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,343017
|0,25
|İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,037075
|0,10
|Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|1,792526
|0,09
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,080882
|0,26
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,094066
|0,26
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,041396
|0,25
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,047968
|0,25
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,076265
|0,25
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,094900
|0,08
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,057103
|0,07
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,778144
|0,07
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|9,124936
|0,07
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,651030
|0,07