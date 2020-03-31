Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 632,824948 2,15 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,069371 0,91 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,045365 0,79 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,820855 0,58 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,052806 0,28 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,358747 3,04 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,063244 2,31 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031578 1,90 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,026484 1,85 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,388159 0,80 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 76,902677 5,07 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062669 4,61 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,044024 4,46 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,039238 4,23 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,072996 4,11 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,055794 1,97 QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,021116 1,05 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,077042 0,81 Garanti Portföy Üç. Değ. Fon 1,947175 0,67 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,402452 0,57 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,585147 0,96 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,355846 0,96 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,045408 0,95 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,419125 0,94 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,427824 0,90 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 30,614680 2,00 HSBC Portföy Altın Fonu 2,900381 1,04 TEB Portföy Altın Fonu 0,081684 0,99 Fiba Portföy Altın Fonu 0,028624 0,99 İş Portföy Altın Fonu 0,037402 0,98 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,588525 0,03 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057117 0,02 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,095163 0,02 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 2,217017 0,02 QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 119,981887 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)