Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,024556
|0,41
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,032086
|0,16
|Fiba Port. Şekerbank Kısa Vadeli Borç. Araç.
|0,020966
|0,03
|Fiba Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,017689
|0,03
|HSBC Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,021608
|0,03
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007893
|11,33
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030466
|2,63
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017504
|1,63
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,063900
|1,21
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,031809
|1,06
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,023814
|2,79
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,061682
|2,72
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,072671
|2,27
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,043879
|2,21
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|75,519102
|2,05
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,535119
|1,06
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,551469
|0,86
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,006989
|0,81
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,041793
|0,80
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,256723
|0,60
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,537486
|0,52
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,638276
|0,28
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,459559
|0,25
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024548
|0,22
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,132427
|0,20
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|20,050009
|1,48
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,918733
|0,09
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,028784
|0,09
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,077476
|0,08
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,095567
|0,07
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,779908
|0,03
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|5,908968
|0,03
|Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|67,138591
|0,02
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,021826
|0,02
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,095994
|0,02