Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,053573 2,41 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,032896 1,42 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 650,158006 0,94 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,255594 0,83 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,071305 0,78 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,444522 5,08 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,065740 3,20 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032631 3,05 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031668 2,51 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,423208 2,36 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 81,351339 8,96 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,066078 8,02 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,046567 7,53 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076324 6,36 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024946 5,74 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,622798 3,66 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,043093 2,86 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,263020 2,48 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007214 2,30 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042739 1,79 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,596119 3,15 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,210134 3,04 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,208364 2,86 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,047624 2,33 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,490236 2,05 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,001644 3,06 QNB Finans Portföy Altın BYF 31,969824 2,98 HSBC Portföy Altın Fonu 3,044849 2,39 İş Portföy Altın Fonu 0,039211 2,35 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,050823 2,35 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021994 0,03 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,097054 0,03 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,589436 0,02 Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,028192 0,02 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,060727 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)