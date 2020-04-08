Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,027985 3,05 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,049156 2,29 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,108290 1,98 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,166187 1,74 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,082018 1,57 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,529065 3,46 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018969 1,03 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,532780 0,82 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,027585 0,65 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,431690 0,60 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,081816 3,91 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036390 3,82 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,877489 1,88 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,793177 1,73 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 13,815741 1,64 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,095854 5,06 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,080860 2,12 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,397018 1,67 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,029522 1,66 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,018237 1,09 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,047979 0,75 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,500359 0,68 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,421336 0,61 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,601361 0,33 Global Md Portföy Katılım Fonu 1,017883 0,29 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,583433 2,77 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,051208 0,76 TEB Portföy Altın Fonu 0,086350 0,75 Fiba Portföy Altın Fonu 0,030199 0,74 Deniz Port. Altın Fonu 0,044164 0,74 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057228 0,03 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,831022 0,03 Deniz Port. Para Piyasası Fonu 0,980496 0,03 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,097328 0,02 QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 120,185151 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)