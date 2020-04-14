Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

7 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,373265 3,61
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,033517 2,00
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 7,081480 1,85
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,072147 1,68
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 652,908135 1,66
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008283 2,68
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018848 1,59
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032899 1,24
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,589498 1,13
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,027973 0,98
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,048160 3,05
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,873428 2,59
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 83,523820 1,88
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025778 1,73
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 0,911795 1,72
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007499 1,63
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,113909 1,51
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,083596 1,37
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon 1,037358 0,95
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,021862 0,77
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,049240 1,63
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,535435 1,45
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,451962 1,30
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,681652 1,19
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,499895 1,10
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 33,078010 2,61
HSBC Portföy Altın Fonu 3,146466 1,59
Fiba Portföy Altın Fonu 0,030976 1,59
İş Portföy Altın Fonu 0,040508 1,56
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,052523 1,55
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021878 0,03
Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 67,297047 0,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,784626 0,03
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,832229 0,03
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,098954 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 02:56 Kaynak: AA

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