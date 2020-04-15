Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,425927 2,22 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,070710 1,82 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,057117 1,73 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 7,141052 0,84 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,047503 0,82 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034136 3,76 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,487695 1,38 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,691109 1,28 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,067371 1,25 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,620956 1,21 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,913459 4,58 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 87,078862 4,26 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,050145 4,12 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 10,894643 3,84 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 14,758867 3,81 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,161892 3,54 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,045510 1,98 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007619 1,60 Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon 1,051740 1,39 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,129026 1,36 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,683671 2,27 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,270869 1,79 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,260241 1,25 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,049747 1,03 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,549085 0,89 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,305052 2,27 QNB Finans Portföy Altın BYF 33,727300 1,96 HSBC Portföy Altın Fonu 3,181400 1,11 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,053075 1,05 Fiba Portföy Altın Fonu 0,031297 1,04 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,832457 0,03 Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,653410 0,02 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057326 0,02 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,099216 0,02 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,590469 0,02 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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