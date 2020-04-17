Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,048330
|0,75
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,073554
|0,71
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|7,249378
|0,70
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,034353
|0,57
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|7,390082
|0,57
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,637243
|1,29
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034458
|1,23
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,068391
|1,03
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,670773
|1,03
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,028494
|1,00
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,051639
|2,85
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,031178
|2,69
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|88,954874
|2,64
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,103339
|2,34
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|64,242944
|2,09
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,771219
|2,42
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,007672
|0,93
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,022334
|0,87
|HSBC Portföy Değ. Fon
|99,026834
|0,64
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,149250
|0,59
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,051147
|2,22
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,589379
|2,10
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,278120
|2,05
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,499759
|1,89
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,246978
|1,58
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,106818
|2,27
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,091950
|2,24
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,047018
|2,24
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,054581
|2,24
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,032181
|2,22
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,832819
|0,03
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,099764
|0,03
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,060865
|0,02
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,785851
|0,02
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|5,928857
|0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)