Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,048330 0,75 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,073554 0,71 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 7,249378 0,70 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,034353 0,57 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,390082 0,57 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,637243 1,29 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034458 1,23 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,068391 1,03 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,670773 1,03 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,028494 1,00 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,051639 2,85 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031178 2,69 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 88,954874 2,64 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,103339 2,34 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 64,242944 2,09 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,771219 2,42 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007672 0,93 QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,022334 0,87 HSBC Portföy Değ. Fon 99,026834 0,64 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,149250 0,59 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,051147 2,22 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,589379 2,10 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,278120 2,05 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,499759 1,89 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,246978 1,58 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Garanti Portföy Altın Fonu 0,106818 2,27 TEB Portföy Altın Fonu 0,091950 2,24 Deniz Port. Altın Fonu 0,047018 2,24 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,054581 2,24 Fiba Portföy Altın Fonu 0,032181 2,22 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,832819 0,03 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,099764 0,03 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,060865 0,02 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,785851 0,02 Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 5,928857 0,02 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor

Dünkü rekorun ardından bugün düşüşe geçen altının gram fiyatı, 376 liradan işlem görüyor

Koronavirüsten etkilenenler için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 352,8 milyon liralık ek kaynak aktarılacak

Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo'nun sperması Tarım İşletmeleri'ne 1,5 milyar lira kazandırdı

129 milyon TL'lik çiğ süt ve manda-malak destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak

Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti

Türk otomotiv şirketi Karsan, 20 Nisan'da üretime tekrar başlayacak

Koronavirüsü yenen doktor "Mutlaka tüketin" deyip zerdeçalı tavsiye etti

Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı

Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek

Son Dakika: Motorine 10, benzine 15 kuruş zam geldi

Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı

Altının kilogramı 377 bin liraya geriledi

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza kesebilecek