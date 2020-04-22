Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|6,761959
|1,28
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,049221
|1,22
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|7,381597
|1,15
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,072870
|1,06
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|7,527938
|1,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,579847
|0,17
|Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu
|1,397664
|0,14
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,889135
|0,08
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,889981
|0,07
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,330858
|0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,077402
|2,91
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,215295
|0,97
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|67,426481
|0,66
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,022994
|0,24
|İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu
|0,940354
|0,00
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,086606
|0,89
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,158890
|0,52
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,831284
|0,48
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,022368
|0,46
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,032498
|0,46
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,050645
|1,20
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,484472
|0,92
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,572615
|0,92
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,784419
|0,90
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,587847
|0,89
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,036803
|1,09
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,090875
|1,08
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,031803
|1,04
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,046429
|1,03
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,053901
|1,02
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,101499
|0,03
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,834467
|0,03
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,021923
|0,03
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,788500
|0,03
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,022071
|0,03