Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 6,761959 1,28 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,049221 1,22 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 7,381597 1,15 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,072870 1,06 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,527938 1,05 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,579847 0,17 Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu 1,397664 0,14 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,889135 0,08 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,889981 0,07 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,330858 0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,077402 2,91 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,215295 0,97 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 67,426481 0,66 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,022994 0,24 İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu 0,940354 0,00 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,086606 0,89 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,158890 0,52 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,831284 0,48 QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,022368 0,46 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032498 0,46 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,050645 1,20 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,484472 0,92 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,572615 0,92 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,784419 0,90 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,587847 0,89 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,036803 1,09 TEB Portföy Altın Fonu 0,090875 1,08 Fiba Portföy Altın Fonu 0,031803 1,04 Deniz Port. Altın Fonu 0,046429 1,03 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,053901 1,02 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,101499 0,03 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,834467 0,03 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021923 0,03 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,788500 0,03 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022071 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)