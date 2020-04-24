Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

12 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,820226 0,56 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,820226 0,56
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,575867 0,48
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,073147 0,38
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,230031 0,36
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026201 0,36
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,005794 2,95
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034712 2,41
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,661430 2,02
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,692127 1,09
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,508793 0,92
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,081852 5,75
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 88,596982 3,27
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,051390 2,75
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,071668 2,64
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026662 2,63
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007804 1,07
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,850046 1,02
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon 1,064725 0,78
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,149746 0,74
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,085125 0,73
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,355150 1,77
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,310291 1,65
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,051155 1,01
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,587292 0,93
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,498196 0,92
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 34,229459 1,68
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,005412 1,17
HSBC Portföy Altın Fonu 3,258081 1,08
Fiba Portföy Altın Fonu 0,032128 1,02
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,054447 1,01
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,835001 0,06
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,102075 0,05
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057463 0,05
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,789415 0,05
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021934 0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 02:56 Kaynak: AA

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