Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,058592
|1,23
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|7,028016
|1,05
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,050549
|0,80
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|7,596340
|0,67
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|7,759573
|0,52
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016973
|1,25
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,746758
|0,80
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034932
|0,60
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,069777
|0,43
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,028838
|0,37
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,044122
|1,71
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,038899
|1,61
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,088136
|0,83
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,027169
|0,76
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,083219
|0,38
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,222152
|3,71
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,416763
|0,46
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|7,114327
|0,45
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,163340
|0,31
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,089065
|0,30
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,461925
|1,23
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,839917
|0,55
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,025405
|0,51
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,631931
|0,45
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018915
|0,35
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,103703
|0,04
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,022107
|0,03
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,791783
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,057532
|0,02
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,836219
|0,02