Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,058592 1,23 Fiba Portföy Euro.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,058592 1,23
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 7,028016 1,05
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,050549 0,80
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 7,596340 0,67
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,759573 0,52
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016973 1,25
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,746758 0,80
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034932 0,60
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,069777 0,43
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,028838 0,37
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,044122 1,71
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,038899 1,61
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,088136 0,83
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027169 0,76
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,083219 0,38
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,222152 3,71
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,416763 0,46
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 7,114327 0,45
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,163340 0,31
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,089065 0,30
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,461925 1,23
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,839917 0,55
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025405 0,51
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,631931 0,45
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018915 0,35
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,103703 0,04
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022107 0,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,791783 0,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057532 0,02
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,836219 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 02:54 Kaynak: AA


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