Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,059091 0,85 Aura Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,059091 0,85 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,400817 0,62 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,025010 0,20 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,073860 0,16 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,033359 0,14 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,005326 3,58 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,792813 1,68 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,751673 0,96 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,738393 0,94 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,070412 0,91 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 93,018852 3,52 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027999 3,05 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,053257 3,05 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,075570 2,79 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033414 2,53 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,961926 1,95 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,233692 0,94 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,659853 0,93 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,283106 0,74 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,117516 0,69 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,481119 1,31 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,851963 0,86 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,952362 0,19 İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,037640 0,05 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,027968 0,05 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,836461 0,03 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,103996 0,03 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,792236 0,03 Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,655773 0,02 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 2,231923 0,02 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok

Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı

1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu

Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar

Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı

Gram altın 383,7 liradan işlem görüyor

Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı

Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi

Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi

Güne yükselişle başlayan dolar 6,98'den işlem görüyor

Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi

Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi

Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor

Vatandaşların döviz mevduatları 17 Nisan-24 Nisan haftasında 980 milyon dolar azaldı

Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu