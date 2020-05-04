Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,033788 1,29 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,418772 0,75 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,805861 0,71 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 7,080408 0,69 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,074339 0,65 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,005576 4,69 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017308 1,48 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,600303 0,17 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035009 0,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,039608 1,36 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,019221 0,23 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,057258 0,20 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,206629 0,20 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,020939 0,13 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,240687 0,57 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,110829 0,50 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,479482 0,48 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032758 0,43 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,089198 0,32 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,051660 0,52 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,511002 0,50 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,601593 0,48 Global Md Portföy Katılım Fonu 1,041233 0,18 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,020345 0,15 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 34,109410 0,76 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,292736 0,64 İş Portföy Altın Fonu 0,042336 0,58 HSBC Portföy Altın Fonu 3,283929 0,55 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,054961 0,55 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057599 0,09 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,105031 0,09 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,793871 0,09 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022132 0,09 Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 5,951275 0,09 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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