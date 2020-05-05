Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

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Dünyanın en zengin kraliyet aileleri! Zirvede Kral Salman var

Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu