Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,034261
|1,40
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|677,051244
|0,86
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,074843
|0,68
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,050952
|0,28
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,424876
|0,25
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,005839
|4,72
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035293
|0,81
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,069624
|0,81
|Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu
|1,407482
|0,11
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,931780
|0,08
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|89,987264
|1,76
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,052188
|1,64
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,073352
|0,97
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,026728
|0,75
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,082099
|0,14
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,172752
|0,77
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,469294
|0,25
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,942062
|0,15
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,042994
|0,13
|İş Portföy Tema Değ. Fon
|0,026179
|0,12
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,025628
|0,88
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,650184
|0,66
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,854228
|0,53
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,199044
|0,27
|İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,037713
|0,06
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|34,320397
|0,62
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,286265
|0,07
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|5,952907
|0,03
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,837412
|0,03
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|2,234358
|0,03
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,794313
|0,02
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,057613
|0,02