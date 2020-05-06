Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,058911
|1,87
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,031211
|1,52
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,184838
|1,15
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,054993
|1,13
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,352812
|1,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,006403
|9,66
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017899
|3,70
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,769690
|2,65
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035346
|1,03
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,070165
|0,78
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,083201
|5,23
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,088463
|2,48
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,043674
|2,01
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|91,762486
|1,97
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,083440
|1,63
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,222014
|4,07
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,969681
|1,42
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,090052
|1,15
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,087974
|0,65
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,496588
|0,61
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,811713
|1,35
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,442345
|0,86
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,875222
|0,74
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,025800
|0,67
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,666688
|0,62
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,202423
|1,14
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,047415
|0,28
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,092795
|0,28
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,032521
|0,27
|İş Portföy Altın Fonu
|0,042428
|0,27
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,105609
|0,03
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|120,921489
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,057627
|0,02
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,022142
|0,02
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|5,954201
|0,02