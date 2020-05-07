Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 690,689205 1,49 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,481551 1,47 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,034935 1,37 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,059587 1,15 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,051898 1,00 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018213 1,75 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035701 0,87 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,070689 0,75 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,029288 0,68 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035565 0,62 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 93,421861 1,81 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,053876 1,64 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,039010 1,27 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,089562 1,24 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,506764 1,11 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,190196 1,13 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,088799 0,94 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,232253 0,84 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,090501 0,50 QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,022866 0,49 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,052444 1,32 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,624360 1,24 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,532346 1,23 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,903010 0,97 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,692380 0,96 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,556618 1,60 İş Portföy Altın Fonu 0,042998 1,34 Deniz Port. Altın Fonu 0,048049 1,34 TEB Portföy Altın Fonu 0,094027 1,33 Ak Portföy Altın Fonu 0,088494 1,33 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,105946 0,03 Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 5,956000 0,03 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,795099 0,02 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057639 0,02 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,201455 0,02 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'ndan pazar genelgesi! Zaruri olmayan ürünlerin satışındaki yasak 11 Mayıs'ta kalkıyor

396 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 391 liradan işlem görüyor

Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı

En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak

Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı

Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak

Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak

TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu

Motorine 7 kuruş indirim geldi

Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi

İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti

BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek

THY, koronavirüs riski taşıyan bazı hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişini yasakladı

Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek