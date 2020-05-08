Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,060511
|1,55
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,035396
|1,32
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,514108
|1,31
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,052420
|1,01
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,076804
|0,89
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,018608
|2,17
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,837013
|2,04
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,071967
|1,81
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,036151
|1,65
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,029671
|1,31
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|95,614935
|2,35
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,076501
|2,33
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,085730
|2,07
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,054894
|1,89
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,044661
|1,84
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,249983
|1,44
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,427527
|0,93
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,007968
|0,68
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,197645
|0,63
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,089291
|0,55
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,459797
|1,12
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,025988
|1,08
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,719386
|1,00
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,927621
|0,85
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,216862
|0,49
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,759946
|0,90
|İş Portföy Altın Fonu
|0,043194
|0,46
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,088895
|0,45
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,109664
|0,45
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,033096
|0,44
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|120,966747
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,057653
|0,02
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|9,203653
|0,02
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,106207
|0,02
|İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu
|1,006878
|0,02