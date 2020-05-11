Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları TEB Portföy Özel Sek.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 173,147136 0,18 Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,023406 0,18 Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,023879 0,11 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,025806 0,11 Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu 0,069540 0,10 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,006416 3,75 Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu 1,412816 0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027831 0,14 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 33,072516 0,14 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 36,741721 0,27 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,020340 0,24 TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,057273 0,19 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,064942 0,16 Ünlü Portföy İki. Değ. Fon 0,036149 0,07 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,554462 0,11 Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,522295 0,08 Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,575895 0,07 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018964 0,07 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,018060 0,07 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 23,206043 1,96 QNB Finans Portföy Altın BYF 34,860289 0,40 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,657306 0,08 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057695 0,07 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022164 0,07 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,299927 0,07 Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,028392 0,07 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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