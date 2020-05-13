Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,031326 1,15 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,025145 0,45 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,054878 0,43 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,184486 0,40 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,343048 0,09 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,928640 0,60 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,736813 0,18 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,602307 0,11 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,352882 0,06 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,931684 0,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,009000 3,25 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,950251 3,08 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,025189 2,81 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 11,279756 2,57 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033355 2,54 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,015334 2,29 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,280438 1,04 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,117316 1,03 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,632542 0,91 HSBC Portföy Değ. Fon 102,505623 0,90 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,877951 3,27 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,410672 3,14 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,498063 2,15 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,960292 0,50 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,019003 0,07 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,955490 0,43 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,028406 0,02 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,107694 0,02 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057726 0,02 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,214583 0,02 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,797684 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)