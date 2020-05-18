Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,058084
|0,57
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,025179
|0,17
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,929342
|0,11
|Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,634138
|0,09
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,025858
|0,09
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,006445
|3,38
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017760
|1,60
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035514
|0,53
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,934676
|0,19
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,351610
|0,05
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|0,981766
|1,44
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,226238
|1,32
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,961165
|1,18
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,691963
|1,15
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|11,311403
|1,12
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,184621
|1,86
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,059460
|1,31
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,117934
|0,82
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,445776
|0,49
|HSBC Portföy Değ. Fon
|103,249868
|0,49
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,425208
|0,71
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,535286
|0,70
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,914346
|0,55
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,976286
|0,37
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,051465
|0,28
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|24,003180
|4,38
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,107077
|0,29
|İş Portföy Altın Fonu
|0,042136
|0,25
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,092087
|0,24
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,032270
|0,24
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|9,224867
|0,07
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,057792
|0,07
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|5,970071
|0,07
|Deniz Port. Para Piyasası Fonu
|0,989037
|0,07
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,799703
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)