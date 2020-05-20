Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,058505 0,72 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,034437 0,47 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030712 0,36 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,576417 0,33 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,054035 0,29 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,006864 6,50 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,757906 3,30 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018132 2,09 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,735838 0,93 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,948610 0,72 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042896 2,65 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 34,287187 2,64 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,058886 2,38 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,092343 2,37 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,432038 2,32 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,225616 3,46 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,090296 1,50 HSBC Portföy Değ. Fon 104,505089 1,22 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,282128 1,20 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,046262 1,13 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,951004 1,91 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,559386 1,57 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,052064 1,16 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,612840 1,13 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,008491 1,09 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 24,716318 2,97 Ak Portföy Altın Fonu 0,087752 1,20 Deniz Port. Altın Fonu 0,047606 1,17 TEB Portföy Altın Fonu 0,093157 1,16 İş Portföy Altın Fonu 0,042624 1,16 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,109457 0,05 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,800486 0,04 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057817 0,04 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,061301 0,04 Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,028446 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)