Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,058505
|0,72
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,034437
|0,47
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,030712
|0,36
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,576417
|0,33
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,054035
|0,29
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,006864
|6,50
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,757906
|3,30
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,018132
|2,09
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,735838
|0,93
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,948610
|0,72
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,042896
|2,65
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|34,287187
|2,64
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,058886
|2,38
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,092343
|2,37
|Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,432038
|2,32
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,225616
|3,46
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,090296
|1,50
|HSBC Portföy Değ. Fon
|104,505089
|1,22
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,282128
|1,20
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,046262
|1,13
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,951004
|1,91
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,559386
|1,57
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,052064
|1,16
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,612840
|1,13
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,008491
|1,09
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|24,716318
|2,97
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,087752
|1,20
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,047606
|1,17
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,093157
|1,16
|İş Portföy Altın Fonu
|0,042624
|1,16
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,109457
|0,05
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,800486
|0,04
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,057817
|0,04
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,061301
|0,04
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,028446
|0,04