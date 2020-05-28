Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,494365
|0,97
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,035540
|0,92
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,059701
|0,89
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,586676
|0,45
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,833647
|0,38
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,774160
|1,98
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034788
|0,48
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,769814
|0,31
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,756403
|0,27
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,551450
|0,18
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|15,391824
|3,67
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,710283
|2,83
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,035331
|2,81
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,090078
|2,71
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,105814
|2,60
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,289388
|4,26
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,047398
|1,80
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,655218
|1,23
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,709801
|1,09
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,120473
|1,06
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,463023
|1,52
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,984864
|1,17
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,599959
|0,91
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,995719
|0,15
|İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,037929
|0,03
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,803667
|0,03
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,111562
|0,02
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,595632
|0,02
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|5,982453
|0,02
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,061398
|0,02