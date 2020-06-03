Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036459 1,12 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,532403 0,62 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,031627 0,59 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,055233 0,45 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,184639 0,37 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007610 2,67 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018708 1,26 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,868314 1,04 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,782530 0,68 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,976629 0,45 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028107 2,31 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,045574 1,75 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,063657 1,43 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 16,058957 1,19 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,086280 1,15 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,316621 1,82 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,294911 0,86 Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,020294 0,74 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,048697 0,73 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,692274 0,50 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,470271 0,49 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,600558 0,30 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,017641 0,29 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,033740 0,26 KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,730909 0,16 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,113012 0,02 İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu 1,012240 0,02 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,022107 0,02 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057991 0,02 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,254186 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)