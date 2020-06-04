Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032136 1,61 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032136 1,61
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,055806 1,04
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036824 1,00
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,556899 0,97
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,186137 0,81
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,910136 1,46
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,793122 0,59
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,799475 0,33
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,982344 0,29
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,576994 0,21
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,046593 2,24
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028524 1,48
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,064435 1,44
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,147944 1,43
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,089014 1,34
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,336805 1,53
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,093229 0,85
HSBC Portföy Değ. Fon 106,768065 0,79
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,090017 0,71
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,296968 0,70
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,628620 1,75
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,491788 1,46
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,052674 0,93
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,025986 0,41
Global Md Portföy Katılım Fonu 1,051271 0,10
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 121,647063 0,02
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 5,991287 0,02
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022273 0,02
Deniz Port. Para Piyasası Fonu 0,992442 0,02
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,061483 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Amerikan Doları, Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 03:09 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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