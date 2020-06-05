Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,594486
|1,47
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,037307
|1,31
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,032406
|0,84
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|7,202825
|0,67
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,187328
|0,64
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007657
|1,27
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,033798
|0,45
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,018728
|0,30
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,795104
|0,11
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,028740
|0,09
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,040656
|1,82
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|37,181141
|0,78
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,099670
|0,62
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,036080
|0,60
|Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,034897
|0,58
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,090720
|0,78
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,346900
|0,76
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,167421
|0,58
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,717901
|0,42
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,111088
|0,27
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024739
|0,48
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,608093
|0,42
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,812984
|0,38
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,191401
|0,29
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,058061
|0,26
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|25,170549
|1,40
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|33,073869
|1,37
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|37,131683
|1,31
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,113505
|0,02
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058016
|0,02
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,806653
|0,02
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,028532
|0,02
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|5,992523
|0,02