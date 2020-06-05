Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,594486 1,47 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,594486 1,47 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,037307 1,31 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032406 0,84 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 7,202825 0,67 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,187328 0,64 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007657 1,27 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,033798 0,45 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018728 0,30 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,795104 0,11 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,028740 0,09 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,040656 1,82 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 37,181141 0,78 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,099670 0,62 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,036080 0,60 Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034897 0,58 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,090720 0,78 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,346900 0,76 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,167421 0,58 Aura Portföy Değ. Fon 0,717901 0,42 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,111088 0,27 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024739 0,48 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,608093 0,42 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,812984 0,38 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,191401 0,29 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,058061 0,26 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,170549 1,40 QNB Finans Portföy Altın BYF 33,073869 1,37 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 37,131683 1,31 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,113505 0,02 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058016 0,02 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,806653 0,02 Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,028532 0,02 Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 5,992523 0,02 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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