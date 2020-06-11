Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,959729
|0,12
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|7,312010
|0,09
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|7,924201
|0,04
|İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon
|0,027895
|0,04
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,026783
|0,03
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019301
|1,22
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034119
|0,45
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,813551
|0,37
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,973343
|0,31
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007971
|0,29
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,100239
|1,64
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,057956
|1,50
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,068720
|1,47
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|12,416672
|1,36
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,803816
|1,31
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,174752
|0,86
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,093796
|0,62
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,049448
|0,57
|Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon
|1,151937
|0,56
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,298045
|0,53
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,979687
|0,86
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,559258
|0,84
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,474877
|0,83
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,050411
|0,80
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,058333
|0,71
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,090015
|0,91
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,031555
|0,90
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,046006
|0,90
|İş Portföy Altın Fonu
|0,041185
|0,90
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,104916
|0,89
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,022304
|0,02
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|121,812948
|0,02
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058091
|0,02
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|5,999877
|0,02
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|9,268720
|0,02