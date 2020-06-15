Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,933476 0,47 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,933476 0,47 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,056382 0,44 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032611 0,43 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,188413 0,41 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 7,753397 0,34 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007522 1,44 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035457 0,99 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,070123 0,99 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,801123 0,71 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,810637 0,48 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,076476 2,39 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028637 2,08 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,116010 1,56 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 96,353337 1,43 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,086485 1,38 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,212411 1,45 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,720459 0,74 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008192 0,55 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,049477 0,53 Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 7,295189 0,49 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,079026 0,98 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,497895 0,98 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,655429 0,77 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 0,989991 0,54 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,577379 0,51 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,091147 0,53 İş Portföy Altın Fonu 0,041706 0,53 Garanti Portföy Altın Fonu 0,106230 0,53 Fiba Portföy Altın Fonu 0,031955 0,53 Deniz Port. Altın Fonu 0,046611 0,53 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,115940 0,06 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058138 0,06 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,276114 0,06 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 2,251969 0,06 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022321 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak

8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde

Kayıplarını tekrar kazanan altının gram fiyatı 379,5 liradan işlem görüyor

Borsa, haftaya düşüşle başladı

Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti

Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı

Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor

TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak

Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı

Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak

Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar

AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip

AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor

Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu