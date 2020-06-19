Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,051668 0,15 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 7,800434 0,15 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,075393 0,14 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 7,369357 0,12 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,987770 0,11 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007983 2,31 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,822004 0,41 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,992985 0,30 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,629112 0,27 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,001535 0,23 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF) 1,507457 1,93 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 5,085661 1,83 Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,219217 1,78 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,101133 1,75 Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF 14,808390 1,75 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon HSBC Portföy Değ. Fon 108,495318 0,81 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,302476 0,79 ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon 0,114312 0,74 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,049795 0,65 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,731306 0,55 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,582588 0,79 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 0,992586 0,76 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,496041 0,74 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,051170 0,74 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,125635 0,37 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları İş Portföy Altın Fonu 0,041830 0,82 TEB Portföy Altın Fonu 0,091412 0,82 Garanti Portföy Altın Fonu 0,106540 0,81 Ak Portföy Altın Fonu 0,086150 0,81 Fiba Portföy Altın Fonu 0,032045 0,81 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,028606 0,02 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,116841 0,02 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058186 0,02 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,283653 0,02 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,811659 0,02 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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