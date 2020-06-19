Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,051668
|0,15
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|7,800434
|0,15
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,075393
|0,14
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|7,369357
|0,12
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|7,987770
|0,11
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007983
|2,31
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,822004
|0,41
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,992985
|0,30
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,629112
|0,27
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,001535
|0,23
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF)
|1,507457
|1,93
|Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|5,085661
|1,83
|Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,219217
|1,78
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,101133
|1,75
|Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF
|14,808390
|1,75
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|HSBC Portföy Değ. Fon
|108,495318
|0,81
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,302476
|0,79
|ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon
|0,114312
|0,74
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,049795
|0,65
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,731306
|0,55
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,582588
|0,79
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,992586
|0,76
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,496041
|0,74
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,051170
|0,74
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,125635
|0,37
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|İş Portföy Altın Fonu
|0,041830
|0,82
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,091412
|0,82
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,106540
|0,81
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,086150
|0,81
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,032045
|0,81
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,028606
|0,02
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,116841
|0,02
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058186
|0,02
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|9,283653
|0,02
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,811659
|0,02